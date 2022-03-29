أمنستي: الجيش الروسي يكرر في أوكرانيا جرائمه التي ارتكبها في سوريا

قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي" في تقريرها للعام 2021-2022 إن ما ترتكبه روسيا في أوكرانيا هو "تكرار" لما ارتكتبه في سوريا، مشيرة إلى "ازدياد جرائم الحرب" التي يرتكبها الجيش الروسي.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة غير الحكومية أغنيس كالامارد إنّ "ما يحدث في أوكرانيا هو تكرار لما رأيناه في سوريا".

وأضافت "نحن أمام هجمات متعمّدة على بنى تحتية مدنية ومساكن" وقصف لمدارس، متّهمة روسيا بتحويل ممرات إنسانية إلى "مصيدة للموت".

وفي مؤتمر صحافي موازٍ في باريس، قالت ماري ستروثرز، مديرة أمنستي في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، إنّ "باحثينا على الأرض وثّقوا على مدى عشرة أيام استخدام نفس التكتيكات التي اتّبعت في سوريا والشيشان"، بما في ذلك هجمات تستهدف مدنيين وذخيرة يحظرها القانون الدولي.

وأعربت أمنستي عن أسفها للموقف الذي اتّخذته حوالى 20 دولة أفريقية في الأمم المتّحدة في مطلع آذار/مارس وامتنعت فيه عن التصويت على قرار يدعو لانسحاب القوات الروسية من أوكرانيا، معتبرة أنّه "في مواجهة روسيا، لا يمكن أن يكون هناك حياد".