الملك الأردني يستقبل وزير الدفاع الإسرائيلي في عمّان

التقى عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، بالعاصمة عمان، مؤكدا له ضرورة احترام حق المسلمين بتأدية شعائرهم الدينية في المسجد الأقصى، واتخاذ إجراءات تضمن حرية المصلين في شهر رمضان.

جاء ذلك وفق بيان للديوان الملكي، الثلاثاء.

وقال البيان "التقى جلالة الملك عبدالله الثاني وزير الدفاع الإسرائيلي، في إطار الجهود والاتصالات التي يقودها جلالته من أجل إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".

وأضاف أن اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية بالعاصمة، يأتي في إطار "احترام الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها، وإزالة المعيقات واتخاذ الإجراءات التي تضمن حرية المصلين في شهر رمضان الفضيل".

وشدد الملك، بحسب البيان، على أن "الحفاظ على التهدئة الشاملة يتطلب احترام حق المسلمين بتأدية شعائرهم الدينية في المسجد الأقصى المبارك، وإزالة أية عقبات تمنعهم من أداء الصلوات، ومنع الاستفزازات التي تؤدي إلى التصعيد".

وأكد "أهمية تكثيف الجهود لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967".

ولفت البيان، إلى أن غانتس التقى وزير الخارجية أيمن الصفدي، قبيل لقائه بالملك، وأكد خلاله الوزير الأردني ضرورة إيجاد أفق سياسي حقيقي وأفق اقتصادي يلبي المطالب الاقتصادية والحياتية للشعب الفلسطيني.

واعتبر الصفدي أن "حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو الأساس لتحقيق السلام الشامل في المنطقة".

وفي وقت سابق اليوم، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: إن اجتماع غانتس مع العاهل الأردني "تناول التوترات الأمنية في المنطقة، قبيل حلول شهر رمضان، الذي سيبدأ خلال الأيام المقبلة".

وتابعت: "أكد غانتس للملك أهمية الحفاظ على الاستقرار والهدوء، وضرورة محاربة الإرهاب، خاصة ضد (تنظيم) داعش".

وكان ملك الأردن، قد زار الإثنين، الضفة الغربية والتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن غانتس، حدد في لقائه مع العاهل الأردني "الخطوات التي ستتخذها إسرائيل للحفاظ على حرية العبادة في القدس والضفة الغربية، وأهمية التنسيق الأمني (بين أجهزة الأمن الفلسطينية والإسرائيلية)".

وأضافت: "بالإضافة إلى ذلك، ناقش الاثنان خطوات مدنية إضافية لصالح تحسين حياة الفلسطينيين، مع الحفاظ على المصالح الأمنية لإسرائيل".

وهذا هو ثاني لقاء بين غانتس والملك الأردن هذا العام، بعد عقد الاجتماع السابق في يناير/كانون الثاني الماضي.