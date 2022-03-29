واشنطن تخصص تمويلاً لتنظيم ي ب ك الإرهابي في ميزانية الدفاع لعام 2023

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تخصيص 542 مليون دولار من ميزانية عام 2023، لتمويل مجموعات ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) الواجهة المدنية لتنظيم ي ب ك/بي كا كا الإرهابي في سوريا، وللجيش العراقي.

وقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإثنين، مشروع ميزانية السنة المالية 2023 إلى الكونغرس للمصادقة عليه، يتضمن 813 مليار دولار للإنفاق الدفاعي.

وحسب الوثائق المتعلقة بميزانية البنتاغون لعام 2023، تم تخصيص 542 مليون دولار لبرنامج التدريب والتجهيز المُدرجة دائماً تحت بند مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق.

ولم تحدد الوثيقة الحصة المخصصة لكل من الجيش العراقي والمجموعات في سوريا بما فيها "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي.

يشار أن الإدارة الأمريكية خصصت 500 مليون دولار لبرنامج التدريب والتجهيز في السنة المالية 2022، منها 177 مليون دولار لدعم مجموعات في سوريا، بما في ذلك "ي ب ك/بي كا كا".