الشرطة الإسرائيلية تعتقل شابين فلسطينيين بالقدس الغربية

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء، شابين فلسطينيين في القدس الغربية، بعد عراك بالأيدي تخلله إطلاق نار على أرجلهما.

وقال شهود عيان، إن عناصر من الشرطة الإسرائيلية طلبوا من الفلسطينيين في سوق "محنيه يهودا" إبراز بطاقتيهما الشخصية، وعندما رفضا وقع عراك بين الطرفين.

وأشاروا إلى أن عناصر الشرطة الإسرائيلية أطلقوا النار على أرجل الفلسطينيين، اللذين يعملان في السوق، قبل اعتقالهما.

ونفى الشهود أن يكون الحادث ناجما عن محاولة الشابين القيام بعملية طعن.

ولم يصدر توضيح من الشرطة الإسرائيلية بشأن الحادث.

وتشهد الأراضي الفلسطينية حالة من التوتر الشديد بعد مقتل 11 إسرائيليا في 3 هجمات خلال أسبوع في شمالي وجنوبي ووسط إسرائيل.