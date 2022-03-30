العراق يبني حاجزا خرسانيا على الحدود السورية لصد المهربين

أفاد قائد عسكري عراقي، الثلاثاء، بأن العراق يبني حاجزا خرسانيا على الحدود مع سوريا لمنع تسلل "الإرهابيين والمهربين".

وقال ضابط رفيع في قيادة عمليات غرب نينوى (الجيش)، لمراسل الأناضول، إن "الأوضاع على الحدود المشتركة مع سوريا مستقرة ولا توجد خروقات أمنية".

وأضاف المصدر، طلب عدم نشر اسمه، أن "هناك إجراءات تم اتخذها من قيادة عمليات غرب نينوى (شمالي البلاد) من خلال تعزيز الموضع الدفاعي على درجة كبيرة".

وأوضح أن "القيادة وضعت ثلاثة خطوط دفاعية من الصعب اجتيازها من المتسللين والمهربين، إضافة وجود مراقبة بالكاميرات الحرارية".

وأفاد بأن "العمل مستمر من قبل الجهات المعنية لبناء حاجز خرساني يمتد على الحدود مع سوريا ويحتوي على الكاميرات الحرارية".

وتابع: "المشروع جديد، وحاليا يعمل فيه قسم الهندسة العسكرية العراقية" من دون ذكر توقيتات.

وشدد على أن "الحاجز سيعمل على منع تسلل الإرهابيين إلى العراق بشكل نهائي".

وتمتد الحدود العراقية- السورية لمسافة 600 كيلومتر، وتشكل من سنوات هاجسا أمنيا لبغداد؛ إذ يتسلل عبرها مسلحون من "داعش" ومنظمة "بي كا كا" الإرهابية.