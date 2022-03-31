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الضفة.. شهيدان فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام جنين

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 31.03.2022 09:47
الضفة.. شهيدان فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام جنين

اُستشهد فلسطينيان، الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي، وأُصيب 5 آخرون، أحدهم في حالة الخطر، خلال اقتحام مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن فتى (17 عاماً) وشابا (23 عاما) استشهدا بعد إصابتهما برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه جنين.

وقبل الإعلان عن الشهيدين، قالت وزارة الصحة إن 3 إصابات خطيرة وأخرى طفيفة وصلت صباحا مستشفى ابن سينا في جنين، و3 إصابات بالرصاص الحي في الأطراف وصلت مستشفى جنين الحكومي.

من جانبه، قال الجيش في بيان، إن قواته شنت "حملة عسكرية في مخيم جنين بهدف اعتقال مطلوبين".

وأضاف، إن قواته تعرضت خلال العملية لإطلاق نار من قبل فلسطينيين "حيث ردت القوات نحو المسلحين وأصابتهم".

وذكر البيان أن جنديا إسرائيليا أُصيب بجروح طفيفة، نُقل على إثرها لتلقي العلاج في المستشفى.


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