لإجبارهم على الهجرة.. قوات الأسد تشدد الخناق على اللاجئين بمخيم الركبان



شددت قوات النظام السوري والميليشيات المدعومة من إيران الخناق والحصار على مخيم الركبان للاجئين بهدف جعل الحياة بالمخيم أصعب وإجبار سكانه البالغ عددهم نحو 11 ألفا على الهجرة وترك المخيم.

ومنذ حوالي أسبوعين تمنع قوات النظام دخول المواد الغذائية الأساسية ولبن الأطفال والطحين والوقود والحطب والأدوية للمخيم لإجبار اللاجئين بالمخيم على تركه.

وبسبب منع دخول الدقيق (الطحين) للمخيم اضطرت الأفران لاستخدام النخالة المستخدمة في علف الحيوانات حتى يمكنها تلبية احتياجات سكان المخيم من الخبز.

وقالت جرناس الخالدي التي تسكن المخيم منذ 8 سنوات إن استخدام النخالة بدلا من الطحين في صناعة الخبز يسبب آلاما في المعدة لدى البالغين كما يتسبب في عدة أمراض للأطفال.

كما منعت قوات النظام دخول الأدوية والمعدات اللازمة للمركز الطبي الوحيد في المخيم.

وأوضحت إحدى الممرضات بالمركز الطبي داخل المخيم وتدعى أم عبده أن هناك نقص شديد في الأدوية وخاصة أدوية الإسعافات الأولية بالإضافة إلى عدم توفر حليب الأطفال.

وأضافت أن سوء التغذية يسبب أمراضاً للأمهات الحوامل والأطفال الرضع موجهة دعوة للجمعيات الخيرية والمنظمات الدولية بتقديم المساعدات العاجلة للمخيم. كما طالبت النظام برفع الحصار عن المخيم.

وصرح ينس لارك المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بأن مخيم الركبان لم يستقبل أي قوافل مساعدات إنسانية منذ سبتمبر/ أيلول 2019.

وأعرب لارك عن قلقهم بخصوص الأوضاع الإنسانية والظروف المعيشية الصعبة التي يعيش بها سكان المخيم الذي يؤي 10 آلاف و500 مدني.

وأوضح لارك أن أكثر من 20 ألفاً و700 شخص غادروا المخيم منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وأن 20 ألفًا و353 فردًا منهم تم تسكينهم في الملاجيء الجماعية في مدينة حمص السورية.