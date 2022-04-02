اغتيال عضو في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في شمال العراق

اغتال مسلح عضو في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في هجوم مسلح في كركوك شمالي العراق، وفق مصدر أمني عراقي.

وأفاد المصدر وهو ضابط برتبة ملازم أول في شرطة كركوك بأن "مسلحاً يقود دراجة نارية أطلق الرصاص على مركبة تقل عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ريبوار أمين في منطقة بنجا علي بمحافظة كركوك".

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام: إن "أمين قتل على الفور بعد تعرضه لرصاصات في منطقة الرأس والصدر".

وأشار إلى أن "دوافع الهجوم ما تزال غير واضحة".

ولم يصدر على الفور تعليق من السلطات العراقية أو حزب الاتحاد الوطني إزاء الهجوم.

وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني هو أحد الأحزاب الرئيسية الحاكمة في إقليم شمال العراق، ويشغل برهم صالح الذي ينتمي إليه، منصب رئيس جمهورية العراق، والمرشح أيضا لتولي المنصب لدورة ثانية تمتد لأربع سنوات.