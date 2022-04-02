العراق.. عودة طوعية لعشرات النازحين إلى ديارهم في نينوى

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، السبت، عودة عشرات العائلات النازحة، من إقليم كردستان إلى مناطق سكناها الأصلية في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إنه "تمت عودة 162 نازحاً من مخيمات إقليم كردستان إلى مناطق سكناهم الأصلية في محافظة نينوى".

وأضافت أن "النازحين العائدين طوعاً كانوا ضمن 34 أسرة جرى إيصالهم لمناطق سكناهم في مدينة الموصل، وقضاء تلعفر، وناحيتي بعشيقة والشورة".

وأشارت الوزارة إلى، أن "النازحين عادوا بعد إتمام التدقيق الأمني لهم (للتأكد من عدم ارتباطهم مع تنظيم "داعش" الإرهابي) بالتنسيق مع القوات الأمنية والحكومات المحلية، وقد جرى إيصالهم إلى مناطق سكناهم الأصلية مع أمتعتهم كافة".

وبداية من صيف 2014، اجتاح مسلحو "داعش" نحو ثلث مساحة العراق، قبل أن تعلن بغداد، أواخر 2017، استعادة تلك الأراضي، إثر عمليات عسكرية دعمها تحالف عسكري دولي، بقيادة الولايات المتحدة.

وتسببت الحرب بنزوح أكثر من 5 ملايين شخص من منازلهم، حيث أقامت السلطات المحلية بالتعاون مع المنظمات الدولية 174 مخيماً لإيوائهم؛ أغلقت تباعاً خلال السنوات القليلة الماضية مع عودة السكان لمنازلهم.

ووفق أرقام وزارة الهجرة والمهجرين في فبراير/شباط 2021، فإن 40 ألف عائلة لا تزال تقطن 26 مخيما بإقليم كردستان، و1442 عائلة في مخيم الجدعة جنوب الموصل مركز محافظة نينوى.