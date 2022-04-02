منظمة العفو الدولية: النظام السوري لديه عقود من انتهاكات حقوق الإنسان

انتقدت منظمة العفو الدولية "أمنستي" القانون الذي أقره نظام بشار الأسد في سوريا ويجرم التعذيب وقالت إنه أنه مجرد ستار لعقود من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها بشار وقبله أبوه.

وأشارت المنظمة في بيان، الجمعة، أن "بشار الأسد رئيس نظام قتل آلاف المدنيين المعتقلين تعذيبًا في سوريا، صادق على قانون يعتبر التعذيب جرمًا".

واستدركت: "إلا أن القانون لا يأخذ في الحسبان التعذيب وسوء المعاملة والإعدامات خارج نطاق القضاء التي نفذتها قوات الأمن السورية خاصة في السنوات العشر الماضية".

من جانبها، ذكرت مديرة مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية لين معلوف، في بيان، أن المنظمة ترحب بأي مبادرة تشريعية تتوافق مع الاتفاقيات الدولية لمكافحة التعذيب.

وقالت: "لكن القانون الجديد يتستر على عقود من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترعاها الدولة".

وأكدت أن القانون الجديد لا ينص على تعويض الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب في الماضي، مضيفة: "والأهم من ذلك أن القانون لا يذكر أي إجراءات لمنع استخدام التعذيب في المعتقلات والسجون مستقبلاً".