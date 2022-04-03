الأردن.. الأمير حمزة يتخلى عن لقبه بعد عام من تورطه في مؤامرة ضد أخيه الملك

أعلن الأمير حمزة بن الحسين الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تخليه عن منصبه الأميري بعد عام من نزاع داخل البلاط الملكي الأردني وضع الأمير حمزة على إثره في الإقامة الجبرية.

قال الأمير حمزة في خطاب نشره على صفحته الرسمية على موقع تويتر اليوم الأحد، إنه تنازل عن لقبه لأن قيمه "لا تتماشى مع المنهج والتوجهات والأساليب الحديثة لمؤسساتنا".

الملك عبد الله الثاني وحمزة من أبناء الملك حسين، الذي حكم الأردن قرابة النصف قرن قبل وفاته عام 1999.

ومنح عبد الله أخاه حمزة ولاية العهد لخلافته، لكنه جرده من اللقب عام 2004.

قدم الأمير اعتذارا الشهر الماضي عن تورطه في المخطط المزعوم، حسبما أفاد البلاط الملكي.

واجه الأمير حمزة العام الماضي اتهامات بالتورط في مؤامرة لزعزعة استقرار المملكة، المتحالفة مع الغرب، ووضع قيد الإقامة الجبرية في أبريل/نيسان الماضي.

ونفى في بيان مصور في ذلك الوقت تلك المزاعم، قائلا إنه يعاقب لأنه انتقد فساد مؤسسات الدولة علانية.

لم يصدر عن البلاط الملكي تعقيب فوري على خطاب الأمير حمزة.