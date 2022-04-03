النظام السوري يشدد الحصار على مخيم الركبان على الحدود الأردنية

شددت قوات النظام السوري الحصار على مخيم "الركبان" الذي يأوي أكثر من 10 آلاف مدني على الحدود الأردنية، ومنعت دخول الاحتياجات الأساسية كالغذاء والأدوية وحليب الأطفال والوقود في مسعى لإجبار أهالي المخيم على العودة لداخل البلاد.

واضطرت الأفران الموجودة بالمخيم إلى استخدام النخالة التي تُستخدم علفاً للحيوانات لتلبية احتياجات سكان المخيم من الخبز.

المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي، ينس لارك، قال إن قوافل المساعدات الإنسانية لم تصل إلى المنطقة منذ سبتمبر/ أيلول 2019.

وأضاف: "نشعر بالقلق حيال الأوضاع الإنسانية والظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها سكان المخيم البالغ عددهم نحو 10 آلاف و500".

وأوضح أن أكثر من 20 ألفا و700 فرد غادروا المخيم منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، تم توطين 20 ألفا و353 فردا منهم في الملاجئ الجماعية بمدينة حمص السورية (وسط).

** نظام الأسد يمنع المواد الأساسية

عمر الحمصي، أحد اللاجئين في المخيم، قال إنه لم تصل أي مساعدات إنسانية من الأمم المتحدة إلى المخيم منذ حوالي 3 سنوات.

وأضاف أن "قوات النظام السوري شددت الحصار على المخيم منذ عشرة أيام، ومنعت دخول مواد الإعاشة الأساسية كالوقود والحطب والطحين لإجبار اللاجئين بالمخيم على الهجرة".

** مشاكل صحية

بدورها، أفادت أم عبده، الممرضة بالوحدة الصحية الوحيدة في المخيم، إن "الوحدة لا يوجد بها أي أطباء، والفريق الطبي الذي يعمل بها مكون من طاقم تمريض فقط".

وأوضحت أنها تواجه صعوبات في توفير الأدوية للمرضى بسبب نقص أدوية الإسعافات الأولية، معلنةً الحاجة العاجلة إلى معدات طبية وأدوية وعلاجات الإسعافات الأولية.

وأشارت إلى وجود نقص في حليب الأطفال، وأن سوء التغذية يتسبب في مرض الأمهات الحوامل والأطفال حديثي الولادة.

كما طالبت جميع الجمعيات الخيرية والمنظمات الدولية بتقديم المساعدات العاجلة للمخيم.

** خبز النخالة

أما جرناس الخالدي، أحد لاجئي المخيم منذ 8 سنوات، فقال إنه "لا يوجد طحين في الأفران بسبب الحصار الذي يفرضه نظام الأسد منذ 10 أيام".

وأوضح أنهم يصنعون الخبز من النخالة التي تستخدم كعلف للحيوانات، "وهو ما يتسبب في حدوث آلام في المعدة وأمراض للأطفال".