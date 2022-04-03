رئيس الوزراء الإسرائيلي يبحث هاتفياً مع الملك الأردني الأوضاع في القدس

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم هاتفيا مع الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، في ثالث تواصل رسمي بين البلدين في أقل من أسبوع سعياً للتهدئة في الأراضي الفلسطينية.

وقال الديوان الملكي الأردني، في بيان إن الملك أكد خلال الاتصال أهمية إيجاد تهدئة شاملة تمنع أي توتر أو تصعيد في الأراضي الفلسطينية.

وشدد على "ضرورة وقف أية أعمال من شأنها أن تحدث عنفا وتؤجج الصراع وتؤدي إلى تقويض فرص تحقيق السلام".

كما أكد الملك أهمية تسهيل الإجراءات واتخاذ السبل الكفيلة لتمكين المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.

ودعا إلى منع أي عراقيل ومضايقات، خاصة خلال شهر رمضان المبارك الذي تزداد فيه أعداد المصلين والزوار إلى الحرم القدسي الشريف.

واتصال بينيت مع ملك الأردن هو التواصل الرسمي الثالث بين البلدين خلال أقل من أسبوع.

فقد زار الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ المملكة الأربعاء، بعد ساعات من زيارة أجراها وزير دفاع بيني غانتس الثلاثاء.

وتتخوف أوساط رسمية إسرائيلية من تدهور الأوضاع الأمنية مع الفلسطينيين في رمضان خاصة في مدينة القدس المحتلة.

ويعود هذا التخوف إلى تزامن أعياد عبرية مع شهر رمضان، واستعداد جماعات استيطانية لاقتحام المسجد الأقصى بأعداد كبيرة.

ومن أصل 22 دولة عربية، ترتبط مصر والأردن مع إسرائيل باتفاقيتي سلام منذ عامي 1979 و1994 على الترتيب.

ثم وقّعت الإمارات والبحرين والمغرب في 2020، اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع تل أبيب برعاية أمريكية، ولحق بهم السودان في 2021.