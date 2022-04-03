غرق 90 مهاجرا في البحر المتوسط والأمم المتحدة تندد بالمعايير المزدوجة

غرق أكثر من 90 مهاجرا غير نظامي في البحر المتوسط، وفق ما أعلن آسفاً المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي.

وألمح غراندي في تغريدة، الأحد، إلى المعايير المزدوجة التي تنتهجها الدول الأوروبية حيال قضية اللاجئين.

وأضاف: "أثبتت أوروبا قدرتها على استضافة 4 ملايين لاجئ من أوكرانيا بسخاء وفعالية، وعليها الآن النظر على وجه السرعة في كيفية تطبيق ذلك على اللاجئين والمهاجرين الآخرين الذين يطرقون أبوابها".

والسبت، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، مصرع أكثر من 90 مهاجرا في غرق قاربهم في المياه الدولية بالبحر المتوسط، بعد انطلاقهم من السواحل الليبية قبل وقوع الحادثة بعدة أيام.

وأوضحت أن ناقلة تجارية أنقذت 4 أشخاص صباح السبت، أفادوا بدورهم أن القارب كان يقل على متنه 100 شخص على الأقل.

وتعتبر ليبيا المطلة على البحر المتوسط نقطة عبور للكثير من المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا بينما يتعرض الكثير منهم للموت غرقا بسبب تهالك القوارب التي يستخدمها مهربو البشر في نقلهم.