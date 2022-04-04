إسرائيل تعتقل 50 عربيا بشبهة دعم داعش

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية خلال الأيام القليلة الماضية، 50 مواطنا عربيا، بشبهة دعم تنظيم داعش.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الرسمية، اليوم الإثنين، إن الشرطة، اعتقلت مؤخرا 50 شخصا من المجتمع العربي، بشبهة دعم تنظيم داعش، حيث تمت احالتهم إلى جهاز الأمن العام (الشاباك)، للتحقيق معهم.

وفي ذات السياق، قالت الشرطة، في تصريح مكتوب إنها اعتقلت مساء الأحد، أحد سكان مدينة قلنسوة (شمال)، للاشتباه بدعم تنظيم داعش.

وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أن المعتقل البالغ من العمر 30 عاما، يخضع الآن للتحقيق من قبل جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك).

وكانت إسرائيل، قد قالت إن 3 من منفذي الهجمات الأخيرة في بئر السبع، والخضيرة يدعمون تنظيم داعش.

وأعلنت إسرائيل على إثر ذلك، متابعة شبكات التواصل الاجتماعي، لتحديد المنتمين والمتعاطفين مع التنظيم.

ووفق أحدث إحصاء رسمي، يبلغ عدد الفلسطينيين المقيمين داخل إسرائيل، والذين لم يغادروا ديارهم عام 1948، نحو مليون و982 ألفا، ويشكلون 21 بالمئة من عدد السكان البالغ حوالي 9 ملايين و391 ألفا.