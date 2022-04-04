الحوثي: وصول ثاني سفينة نفطية إلى الحديدة منذ بدء الهدنة

أعلنت جماعة الحوثي، الإثنين، وصول سفينة محملة نفط إلى ميناء الحديدة غربي اليمن، هي الثانية منذ إعلان الهدنة في البلاد يوم الجمعة الماضي.

جاء ذلك، في تغريدة نشرها يحيى شرف الدين، نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

‏وأفاد شرف الدين بوصول السفينة قيصر إلى غاطس ميناء الحديدة الساعة الخامسة فجر اليوم الناقلة محملة بـ 32300 طنا من البنزين.

وهذه ثاني سفينة نفطية تصل إلى ميناء الحديدة، منذ إعلان الهدنة في اليمن، حيث وصلت، الأحد، سفينة تحمل مادة المازوت.

والجمعة، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ عن موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، مع ترحيب سابق من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والقوات الحكومية والحوثيين الموالين لإيران.

‎وسبق أن شهدت اليمن عدة هدن منذ عام 2015 رعاها ثلاثة مبعوثين أممين سابقين، تخللتها خروقات وسط اتهامات من قبل طرفي النزاع بعرقلة إنجاحها.

لكن هذه الهدنة هي الأهم، وفق مراقبين، كونها سمحت بإعادة فتح جزئي لمطار صنعاء (تحت سيطرة الحوثيين) المغلق أمام الرحلات التجارية منذ 2016، مع الموافقة على دخول 18 سفينة نفطية إلى ميناء الحديدة خلال شهرين، في أعلى نسبة وصول للوقود إلى مناطق الحوثيين منذ بدء الحرب.