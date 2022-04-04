مصرع 3 أطفال في غارات لنظام الأسد على منطقة إدلب

لقي 3 أطفال مصرعهم في مدينة إدلب، شمال غربي سوريا، في هجمات نفذتها قوات النظام والميليشيات الإيرانية، في مناطق خفض التصعيد.

وفتحت قوات النظام والميليشيات الإيرانية الحليفة لها، النار من مواقع تمركزها في قرية كفر حلب التابعة لريف محافظة حلب، باتجاه قرية معرة نعسان شمال غربي إدلب، في انتهاك جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفاد مصادر في الدفاع المدني، أن الهجمات المذكورة أودت بحياة 3 أطفال.

وتأتي هذه الهجمات تزامناً مع تنفيذ المقاتلات الروسية 4 غارات جوية على مناطق جنوبي إدلب.

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران التوصل إلى اتفاق على إقامة منطقة خفض تصعيد في إدلب، ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري، إلا أن قوات النظام السوري وداعميها تهاجم المنطقة بين الحين والآخر، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 5 مارس/آذار 2020.