الأمم المتحدة: ملايين اليمنيين لا يملكون طعاما كافيا في شهر رمضان

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن ملايين اليمنيين لا يملكون ما يكفي من الطعام في شهر رمضان المبارك، مع تأزم الأوضاع المعيشية في البلاد.

جاء ذلك، في تغريدة نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وقال المكتب الأممي: "في رمضان هذا العام، ملايين الناس في اليمن ليس لديهم ما يكفي من الطعام"، داعيا المانحين إلى التبرع من أجل اليمنيين، دون تفاصيل أخرى.

والأحد، أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بأن احتياجات اليمن هائلة تتجاوز الخيال، وذلك في رسالة لليمنيين بمناسبة شهر رمضان.

والأسبوع الماضي، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، أن أكثر من 25.5 مليون يمني باتوا يعيشون تحت خط الفقر، جراء تداعيات الحرب المستمرة منذ أكثر من سبع سنوات.