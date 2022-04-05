الحكومة الكويتية تتقدم باستقالتها

قدم رئيس الوزراء الكويتي صباح الخالد الحمد، اليوم الثلاثاء، استقالة حكومته إلى ولي عهد البلاد مشعل الأحمد الجابر الصباح.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية، رفع رئيس الوزراء استقالة الحكومة خلال استقبال ولي العهد له، بقصر بيان في محافظة حولي (جنوب العاصمة).

ولم تذكر الوكالة الرسمية تفاصيل أكثر بشأن الاستقالة أو أسبابها.

غير أن الاستقالة تأتي عقب أسبوع على جلسة استجواب برلماني لرئيس الوزراء الكويتي، انتهت بتقديم 10 نواب طلبا بعدم التعاون مع الحكومة.

كما تأتي الاستقالة أيضا عشية انعقاد جلسة نيابية للتصويت على طلب عدم التعاون مع الحكومة كان مقررا لها غدا الأربعاء، بحسب إعلان رئيس مجلس الأمة (البرلمان) مرزوق الغانم.

وقدم الاستجواب البرلماني لرئيس الحكومة الكويتية، إثر اتهامه بارتكاب ممارسات غير دستورية، وتعطيل مصالح المواطنين، وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية.

وشكل والشيخ صباح الخالد الحمد الحكومة 3 مرات خلال نحو عام ونصف، إذ كانت الأولى في ديسمبر/كانون أول 2020 والثانية في مارس/ آذار 2021 والثالثة في ديسمبر 2021.

كما قدم استقالة الحكومة مرتين، أحدها في يناير/ كانون ثان 2021، والأخرى في نوفمبر/ تشرين ثان 2021.