السودان.. إغلاق جسور الخرطوم وعطلة رسمية عشية احتجاجات متوقعة

قررت السلطات السودانية، الثلاثاء، إغلاق جسور العاصمة الخرطوم وأعلنت، الأربعاء، عطلة رسمية في البلاد، عشية احتجاجات متوقعة في ذكرى انتفاضة شعبية.

وقالت لجنة أمن ولاية الخرطوم، في بيان، إنه سيتم الأربعاء إغلاق جميع الجسور النيلية، عدا جسري سوبا والحلفايا، وعلى المواطنين تغيير مسار الحركة وفقا لهذا الإعلان.

فيما قالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان، إن الأربعاء سيكون عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد.

والثلاثاء، دعا تجمع المهنيين السودانيين، في بيان، إلى المشاركة في احتجاجات الأربعاء لـ"إسقاط المجلس الانقلابي وتسليم السلطة لحكومة مدنية كاملة".

و6 أبريل يصادف أكبر احتجاجات شهدها السودان عام 2019 ضد نظام الرئيس عمر البشير (1989-2019).

وبدأ في ذلك اليوم اعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، ما دفع قيادة الجيش إلى عزل البشير في 11 أبريل/نيسان 2019.

كما أن 6 أبريل هو ذكرى انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس الأسبق جعفر نميري (1969-1985).

ويشهد السودان، منذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، احتجاجات تطالب بحكم مدني وترفض إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وأبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

ونفى البرهان قيامه بانقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تستهدف "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا وتنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.

ويُفترض أن يتقاسم السلطة خلال تلك المرحلة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.