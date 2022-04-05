قتلى وجرحى في اشتباك بين مجموعتين مسلحتين في العاصمة الليبية

شهدت العاصمة الليبية طرابلس اشتباكا مسلّحا بين مجموعتين مساء الإثنين، قتل فيه شخصان وأصيب خمسة آخرون بجروح، بحسب ما أفاد مصدر أمني.

وقال المصدر طالباً عدم نشر اسمه إنّ "اشتباكات اندلعت قرابة الساعة الثامنة مساء (18:00 ت غ) بين مجموعتين استخدمت فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة، وتسببت بسقوط قتيلين وخمسة جرحى، مع تسجيل خسائر مادية في مبنى تعرّض للاحتراق لكن تمتّ السيطرة على الحريق بسرعة".

ولم يحدّد المصدر من هما المجموعتان اللتان دار الاشتباك بينهما، مشيراً إلى أن تبادل إطلاق النار تمّ في منطقة شارع الصريم واستمرّ لدقائق معدودات قبل أن تنتشر قوات أمنية فيه وتعود حركة السير إلى طبيعتها.

من جهتها قالت وسائل إعلام محلية إنّ الاشتباك دار بين قوة حفظ ودعم الاستقرار التابعة للمجلس الرئاسي وقوة النواصي التابعة لوزارة الداخلية، مشيرة إلى أنّ الضحايا يتوزّعون على كلا القوتين.

ولم تصدر وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية (مقرّها طرابلس) أي تعليق حول الاشتباكات.

بالمقابل دانت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية التي عيّنها مجلس النواب (مقرّه في شرق البلاد) هذه "الاشتباكات المسلّحة"، مطالبة بوقفها "فوراً".