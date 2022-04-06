الأمم المتحدة تعلن إنشاء آلية لمواجهة أي خروقات لهدنة اليمن

أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الأربعاء، إنشاء آلية لمواجهة أي خروقات للهدنة بين أطراف النزاع اليمني.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي افتراضي للمبعوث الأممي، عقب 5 أيام على إعلان هدنة لمدة شهرين بين أطراف الصراع في اليمن.

وقال غروندبرغ: "الهدنة بحاجة إلى التزام جميع الأطراف، يتم إنشاء آلية تنسيق للمساعدة في مواجهة أي خروقات".

وأوضح أن الهدنة فرصة مهمة، ونادرا ما يصمد وقف إطلاق النار إذا لم يتم دعمه بإحراز تقدم على المسار السياسي".

وأضاف: "الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ السبت الماضي هي الأول باليمن على مدى السنوات الست الماضية، إنها لحظة ثمينة محفوفة بالمخاطر".

‏ وأشار إلى انخفاض كبير في العنف منذ بدء الهدنة، رغم أن هناك تقارير تفيد بظهور أنشطة عدائية، لا سيما حول محافظة مأرب (وسط).

‏وبخصوص استئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، قال المبعوث الأممي: "المطار مغلق منذ عام 2016، وهناك إجراءات لوجستية قد تأخذ بعض الوقت"، دون تفاصيل أكثر.

والجمعة، أعلن غروندبرغ، موافقة أطراف النزاع باليمن على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، يعدها المراقبون الأهم، كونها سمحت بإعادة فتح جزئي لمطار صنعاء المغلق منذ 2016، ودخول 18 سفينة نفطية إلى ميناء الحديدة (غرب)، في أعلى نسبة وصول للوقود إلى مناطق الحوثيين منذ بدء الحرب.

وفي 16 مارس/ آذار الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، تلقي تعهدات مالية من 36 جهة مانحة بقيمة 1.3 مليار دولار لصالح خطتها الإنسانية في اليمن لعام 2022، فيما كانت تسعى إلى الحصول على 4.27 مليارات دولار، للوصول إلى 17.3 مليون شخص باليمن.