الأمم المتحدة: مقتل طفل وإصابة 4 آخرين جراء انفجار قنبلة عنقودية بالحديدة اليمنية

أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، مقتل وإصابة 5 أطفال بانفجار قنبلة عنقودية في محافظة الحديدة غربي اليمن.

جاء ذلك في بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، التي تشكلت عام 2018، لمراقبة هدنة أقرها اتفاق بين الحكومة اليمينية والحوثيين.

وقال البيان: " تعبر أونمها عن حزنها الشديد إزاء بلاغ وفاة طفل وإصابة 4 أطفال آخرين، الثلاثاء، جراء انفجار قنبلة عنقودية في مديرية الحوك بالحديدة".

‏وناشدت البعثة "الأطراف المعنية بمباشرة القيام بإزالة الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب".

وأكدت أنها "تقف على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم اللازم للتقليل من هذه الحوادث وحماية مواطني ‎الحديدة أطفالا ونساء ورجالا".

وسبق أن سقط العديد من القتلى المدنيين جراء قنابل وألغام وعبوات ناسفة من مخلفات الحرب، وسط اتهامات متبادلة بين القوات الحكومية والحوثيين بشأن التسبب فيها.‎

ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.