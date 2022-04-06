الحكومة اليمنية تعلن عن حاجتها لدعم اقتصادي لمنع الانهيار والمجاعة

أعلنت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، عن حاجتها إلى دعم اقتصادي من ثلاث مستويات لمنع انهيار مؤسسات الدولة ودخول البلاد في مجاعة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن رئيس الوزراء معين عبد الملك قوله إن هناك ثلاثة مستويات للدعم الاقتصادي الذي يمكنه الحؤول دون انهيار المؤسسات الاقتصادية والخدمات والدخول في مجاعة.

وأضاف أن هذه المستويات هي تلقي دعم في مجال استقرار العملة، وتحقيق الأمن الغذائي، وتقديم الدولة للخدمات الأساسية لا سيما المياه والكهرباء والصحة والتعليم ودفع المرتبات.

ومنذ أشهر يعاني اليمن من أزمة اقتصادية حادة، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الواحد الألف ريال في مناطق الحكومة مقابل 215 ريالا قبل اندلاع الحرب عام 2015.

ولفت عبد الملك إلى وجود تنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي والأشقاء والأصدقاء من الدول والمنظمات المانحة لتقديم دعم اقتصادي طارئ للحكومة لمساعدتها على الإيفاء بالتزاماتها.

وذكر أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود مقابل تراجع سعر العملة المحلية سحق القدرة الشرائية للمواطنين.