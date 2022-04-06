العراق.. سقوط ثلاثة صواريخ قرب مصفاة نفط بمحافظة أربيل

أعلنت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم شمالي العراق سقوط ثلاثة صواريخ، الأربعاء، قرب مصفاة نفط بمحافظة أربيل عاصمة الإقليم.

وقالت المؤسسة (حكومية) في بيان، إن "ثلاثة صواريخ أطلقها مجهولون من قضاء الحمدانية في محافظة نينوى وسقطت في محافظة أربيل المجاورة".

وأضافت أن الصواريخ "سقطت بالقرب من مجمع كوروسك السكني ونهر الزاب الكبير ومصفاة كوروكوسك لتكرير النفط في قضاء خبات غربي محافظة أربيل".

وأوضحت المؤسسة، أن الصواريخ "لم تتسبب في أية أضرار بشرية أو مادية".

وحتى الساعة 19:10 (ت.غ) لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

وعلى مدار الأشهر الأخيرة تتعرض أربيل لهجمات صاروخية وأخرى بواسطة طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات بصورة متكررة، وتستهدف في الغالب قوات التحالف الدولي المتمركزة في قاعدة عسكرية داخل مطار أربيل.

وكان آخر هجوم قد تم بـ12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج العراق، واستهدف حياً قرب القنصلية الأمريكية، دون سقوط خسائر بشرية، وفق جهاز مكافحة الإرهاب بالإقليم.

فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان لاحق، مسؤوليته عن الهجوم، مبيناً أنه استهدف "المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني".