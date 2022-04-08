الحوثي تعلن إطلاق 26 من أسراها في تبادل مع الجيش اليمني

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، مساء الخميس، إطلاق 26 من أسراها في تبادل مع الجيش اليمني.

جاء ذلك في بيان مقتضب لمسؤول ملف الأسرى بالجماعة عبد القادر المرتضى.

وأفاد المرتضى أنه تم تحرير 26 أسيرا (من عناصر الحوثي) في جبهة محافظة مأرب شرقي البلاد.

وأضاف أن ذلك تم في عملية تبادل محلية دون مزيد من التفاصيل بالخصوص.

ولم يوضح البيان الحوثي، ما إذا كانت الجماعة قد أطلقت سراح أسرى يتبعون للقوات الحكومية والتحالف العربي.

ولا توجد إحصائية رسمية دقيقة بخصوص الأسرى حاليا، إلاّ أن الحكومة والجماعة قدمتا كشوفات نحو 16 ألف أسير من الطرفين، وذلك في مشاورات السويد بين الجانبين نهاية العام 2018.

وبعد هذا التاريخ وقع عدد غير معروف في الأسر لدى الطرفين، فيما تم الإفراج عن البعض خلال المرحلة الماضية، لكن لم يتم الإعلان الرسمي عن تحديث لقوائم الأسرى.