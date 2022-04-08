الرئيس الفلسطيني يُدين عملية إطلاق النار في تل أبيب

أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، عملية إطلاق النار، التي نفذها الخميس، فلسطيني في مدينة تل أبيب، وسط إسرائيل.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، عن عباس قوله إن "قتْل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يؤدي إلا لمزيد من تدهور الأوضاع، حيث نسعى جميعًا إلى تحقيق الاستقرار، خصوصًا خلال شهر رمضان الفضيل والأعياد المسيحية واليهودية المقبلة".

كما حذّر من استغلال "هذا الحادث المدان للقيام باعتداءات وردّات فعل على شعبنا الفلسطيني من قبل المستوطنين وغيرهم".

وتابع عباس: "دوامة العنف تؤكد أن السلام الدائم والشامل والعادل، هو الطريق الأقصر والسليم لتوفير الأمن والاستقرار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة".

وفي سياق آخر، حذر الرئيس الفلسطيني من "خطورة استمرار الاقتحامات المتكررة (من قبل المستوطنين الإسرائيليين) للمسجد الأقصى، والأعمال الاستفزازية لمجموعات المستوطنين المتطرفين في كل مكان".

ومساء الخميس، نفّذ شاب فلسطيني عملية إطلاق نار وسط مدينة تل أبيب، أسفرت عن مقتل شخصين، وإصابة 9 آخرين، قبل أن تتمكن قوى الأمن الإسرائيلية من قتْله.

وذكرت قناة "كان" الرسمية، أن الشاب منفذ العملية، هو رعد فتحي حازم، من مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية، و"لا ينتمي لأي فصيل فلسطيني".