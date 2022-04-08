رئيس الوزراء الإسرائيلي يوعز بتقييد الحركة من وإلى جنين الفلسطينية

أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الجمعة، بتقييد الحركة من وإلى مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، التي انطلق منها منفذ عملية إطلاق النار في تل أبيب، مساء الخميس.

وقال مكتب بينيت، في بيان: "أوعز رئيس الوزراء بفحص ضلوع البيئة القريبة المحيطة بالإرهابي بالعملية وبالعمل المناسب إزاء كل من ساعده أو كان يعلم عن نواياه العنيفة".

وأضاف: "كما أوعز بإبقاء معبر الجلمة مغلقا حتى إشعار آخر بهدف تقييد إمكانية الحركة من مدينة جنين وإليها".

ويستخدم معبر الجلمة لمرور الأفراد والبضائع بين إسرائيل وشمالي الضفة الغربية.

وأشار البيان، إلى أن بينيت عقد صباح الجمعة، جلسة لتقييم الأوضاع في أعقاب العملية شارك فيها كل من وزير الدفاع يني غانتس، ووزير الأمن الداخلي عومر بارليف، ورئيس هيئة أركان الجيش أفيف كوخافي، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، إضافة لقادة ومسؤولين عسكريين وأمنيين آخرين.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، قد قالت إن منفذ عملية إطلاق النار في تل أبيب، التي أدت إلى مقتل إسرائيليين إثنين وإصابة 9 آخرين، هو الفلسطيني رعد حازم (27 عاما) ومن سكان مخيم جنين.

وأضافت أن حازم ليس لديه سوابق أمنية كما أنه لا ينتمي إلى أي تنظيم.

وصباح الجمعة، نقلت وسائل إعلام عبرية، بينها قناة كان الرسمية، عن جهاز الشاباك، قوله إنه قتل منفذ العملية بعد أن كان متحصنا داخل مسجد بمدينة يافا، المحاذية لتل أبيب.