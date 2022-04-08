مجلس القيادة الرئاسي اليمني يدعو إلى تجاوز الخلافات لوضع حد للاقتتال

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن إلى تجاوز الخلافات بين الفرقاء للخروج من الحرب التي تعاني منها اليمن منذ سبع سنوات طوال.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه رشاد العليمي الجمعة مع رئيس هيئة الأركان العامة صغير بن عزيز، للاطلاع على سير العمليات العسكرية بمختلف الجبهات، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وذكرت الوكالة أن "العليمي استمع من عزيز إلى شرح مفصل على سير العمليات العسكرية في كافة الجبهات، والتزام الجيش الوطني بوقف إطلاق النار تنفيذا للهدنة الإنسانية التي أعلن عنها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ (بدأت قبل أسبوع لمدة شهرين)".

وقال العليمي إن "المرحلة الراهنة استثنائية وحساسة وتتطلب من الجميع تضافر الجهود والوقوف صفا واحدا للسير نحو تحقيق حلم أبناء الشعب اليمني في يمن موحد ومزدهر يسوده الأمن والاستقرار والرخاء والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام والبدء بعملية الإعمار".

وأضاف أن "المسؤولية الملقاة على عاتقنا تتطلب من الجميع تجاوز الخلافات والترفع عنها من أجل الدفع باليمن إلى بر الأمان والخروج من هذه الحرب التي ألقت بظلالها على مجمل الأوضاع لاسيما الاقتصادية".

وشدد على أن "الوطن أمانة في أعناق الجميع، ويجب الحفاظ عليه وأداء الواجب الوطني والدفاع عليه وعلى أمنه واستقراره ووحدته".

والخميس، أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إعلانا رئاسيا من الرياض، ينص على تأسيس مجلس قيادة رئاسي من 8 أعضاء برئاسة العليمي، نقل إليه كامل صلاحياته، لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في البلاد التي تشهد حربا، خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.

يشار إلى أن هذا أول حديث رسمي للعليمي، منذ توليه رئاسة المجلس.