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إصابة 4 جنود أمريكيين في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية شرقي سوريا

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 09.04.2022 11:59
آخر تحديث في 09.04.2022 12:00
صورة أرشيفية لقوات أمريكية في سوريا الفرنسية صورة أرشيفية لقوات أمريكية في سوريا (الفرنسية)

أصيب 4 جنود أمريكيين بجروح طفيفة في هجوم صاروخي على قاعدة في شرق سوريا تتمركز فيها قوات أمريكية، وفق ما أعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة.

وذكر بيان صادر عن التحالف السبت، أنه في الساعة 01:05 بالتوقيت المحلي من أمس الأول، استهدف صاروخان قاعدة في شرق سوريا يتمركز فيها جنود أمريكيون.

وأصاف البيان أن الهجوم الصاروخي أدى إلى إصابة أربعة جنود أمريكيين بجروح طفيفة وصدمات دماغية.

وحول الموضوع قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي في مؤتمره الصحفي اليومي، إنهم لا يعرفون حتى الآن الجهة التي نفذت الهجوم،

وأوضح أن الهجوم "يشبه هجمات التنظيمات الشيعية المدعومة من إيران كما في الهجمات السابقة".

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