القائمة الرئيسية
العالم العربي
القائمة الرئيسية

العاهل الأردني يغادر الأحد إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 09.04.2022 18:24
العاهل الأردني يغادر الأحد إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية

أعلن الديوان الملكي الأردني، السبت، أن عاهل البلاد الملك عبدالله الثاني، سيغادر، الأحد، إلى ألمانيا؛ لإجراء عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي، عملا بنصيحة الأطباء.

وحسب البيان، فإن العملية التي سيخضع لها ملك الأردن، هي انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري.

وأشار البيان إلى أنه "عملا بنصيحة الأطباء الأردنيين الذين اطلعوا على حالة الملك، سيتم إجراء العملية في مستشفى متخصص في فرانكفورت في ألمانيا هذا الأسبوع".

وختم البيان بأنه "يتبع إجراء العملية فترة من الراحة تمتد لحوالي أسبوع"، قبل عودة الملك.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق تحركت 9 دول عربية، منها الإمارات وسلطنة عمان والكويت والأردن، ضد شوكولاته...
مختارات