بالمنع والإتلاف والتحذير.. العالم العربي يتحرك ضد شوكولا "كيندر"

تحركت 9 دول عربية، منها الإمارات وسلطنة عمان والكويت والأردن، ضد شوكولاته كيندر الشهيرة بعد فضائح أزمة صحية في بريطانيا وفرنسا أدت إلى تسمم غذائي ووفاة أطفال.

والإثنين، أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، بتسجيل إصابات بتسمم غذائي بعد تفشي بكتيريا السالمونيلا، مع اتهام محتمل ضد نوع من الشوكولاته يباع على شكل بيض "كيندر"، مشيرة إلى سحب كميات منها من السوق البريطاني "لأنها قد تكون ملوثة.

والجمعة، أعلنت وزارة البيئة بالإمارات، في بيان أنها وجهت السلطات المحلية بالتأكد من خلو الأسواق من هذه الشوكولاته.

وشددت على المستورد بسحبها واستردادها أو إتلافها إن تطلب الأمر أو إعادتها لبلد المنشأ.

في سلطنة عمان، أوضح "مركز سلامة وجودة الغذاء" في بيان الجمعة، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو الأسواق من هذا المنتج، داعيا "المستهلكين بضرورة تجنبه والتخلص منه والإبلاغ عنه".

في الكويت، قالت الهيئة العامة للغذاء والتغذية، في بيان، إن "اللجنة العليا لسلامة الأغذية عقدت الجمعة اجتماعا طارئا وأفادت بأن المنتج محل الإخطار لم يتم رصده في الدولة".

وأوضح البيان، أن "ما تم فصحه من منتجات تلك العلامة التجارية المنتجة للشوكولاته تبين خلوها من التلوث".

في الأردن، قال نزار محمود مهيدات، مدير "مؤسسة الغذاء والدواء" في بيان، الجمعة، إن المؤسسة "تحرت عن المنتج في السوق للتأكد من خلو السوق منه".

وأشار إلى "سحب عينات من المنتج من منشأ آخر احترازيا وتبين خلوه من السالمونيلا"، وفق ما نقلته صحيفة "الدستور" المحلية،

والثلاثاء، قالت وزارة الصحة البحرينية، إنها "تأكدت من عدم وجود هذه الشوكولاته بالأسواق المحلية"، وحذرت نظيرتها القطرية و"مكتب السلامة الصحية للمنتجات" بالمغرب، من شرائها أو تناولها، بسبب احتمال تلوثها ببكتيريا السالمونيلا، وفق بيانات منفصلة.

والأربعاء، قال "جهاز حماية المستهلك" المصري: "قامت الإدارات المعنية بضبط ورقابة الأسواق بشن حملات كإجراء وقائي لجمع عينات من الشوكولاته المذكورة لفحصها والتأكد من خلوها من السالمونيلا".

والخميس، قالت "الهيئة العامة للغذاء والدواء" السعودية في بيان، إنها اتخذت الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو الأسواق المحلية من المنتج، موصية المستهلكين بتجنب استهلاكه والتخلص مما لديهم منه.

وبكتيريا "السالمونيلا" تسبب في أغلب الحالات الحمى والصداع والقيء والغثيان وتشنجات البطن والإسهال.

-

ign: justify;">