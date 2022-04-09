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ترحيب شعبي كبير بـ"الشيف بوراك" الذي يزور المسجد الأقصى

وكالة الأناضول للأنباء
القدس
نشر في 09.04.2022 10:59
آخر تحديث في 09.04.2022 11:18
الشيف بوراك في القدس الأناضول الشيف بوراك في القدس (الأناضول)

حظي الطاهي التركي براق أوزدمير الشهير بـ"الشيف بوراك"، بترحيب واسع من الفلسطينيين في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة التي يجري إليها زيارة رمضانية.

وشوهد براق الجمعة، في ساحات الأقصى وقد التف مئات الفلسطينيين من حوله لالتقاط الصور التذكارية معه ومصافحته والترحيب به.

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وتداول ناشطون وصول الشيف بوراك إلى المسجد عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ووصل أوزدمير إلى المسجد الأقصى في إطار برنامج للهلال الأحمر التركي في رمضان لتوزيع وجبات إفطار على العائلات الفقيرة.

ومن المقرر أن يشارك مساء الجمعة، في لقاء ينظمه المركز الثقافي التركي بالقدس بالتعاون مع الهلال الأحمر تحت عنوان "الشيف بوراك الشهير" وذلك في مقر المركز، دون مزيد من التفاصيل عن الزيارة.

وكان أكثر من 80 ألف فلسطيني، أدوا اليوم صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى.

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