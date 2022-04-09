شهيد واعتقالات في الأراضي الفلسطينية مع استمرار إسرائيل تنفيذ مداهمات

استشهد فلسطيني وجرح آخرون صباح اليوم السبت بنيران الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وفق بيانات لوزارة الصحة الفلسطينية.

فيما قال الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس إنه ينفذ عملية عسكرية في مخيم جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة المنطقة التي جاء منها مطلق النار في هجوم تل أبيب الأخير الذي أسفر عن سقوط 3 قتلى.

من ناحية أخرى، أصابت الشرطة الإسرائيلية، الجمعة، فلسطينيين اثنين واعتقلت آخرين في منطقة باب العامود وسط مدينة القدس المحتلة، وفق مصدر طبي وشهود عيان.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان بأن "الشرطة الإسرائيلية اعتدت على الشبان في منطقة باب العامود بالقدس، ما أسفر عن وقوع إصابتين".

وحسب البيان، نقلت إحدى الإصابتين إلى المستشفى لتلقي العلاج، دون مزيد من التفاصيل.

في غضون ذلك، ذكر شهود عيان أنّ الشرطة الإسرائيلية اعتقلت شابين على الأقل، أثناء قمع الفلسطينيين في "باب العامود".

وحسب الشهود، لاحق أفراد الشرطة الشبان في منطقتي "باب العامود" و"باب الساهرة" المتجاورتين، واعتدت بالضرب المبرح على من رفض مغادرة المكان.

ومنذ بداية شهر رمضان، تشهد منطقة "باب العامود" توترا كبيرا، وسط محاولات من قوات الشرطة الإسرائيلية، منع تجمهر الشبان الفلسطينيين في المكان.

وعادة ما يتجمع الفلسطينيون بشكل مكثف في المنطقة خلال رمضان، ما يدفع الشرطة الإسرائيلية أحيانا لتفريقهم، الأمر الذي يحدث توترا بالمدينة المقدسة.