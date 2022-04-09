قصف إسرائيلي يستهدف نقاط للنظام في سوريا

قال النظام السوري، السبت، إن دفاعاته الجوية تصدت لعدوان جوي إسرائيلي استهدف نقاطا وسط البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "سانا" التابعة للنظام، عن مصدر عسكري لم تسمه قوله: "حوالي الساعة 6:45 من مساء اليوم (15:45 تغ) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال لبنان".

وأضاف المصدر، أن "العدوان استهدف بعض النقاط (لم يوضح طبيعتها) في المنطقة الوسطى".

وأشار إلى أن "وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وأوضح المصدر أنه "يتم العمل على تدقيق نتائج العدوان" دون مزيد من التفاصيل.

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي حيال الأمر.

وتتعرض مناطق سيطرة النظام، منذ سنوات، لقصف إسرائيلي من حين إلى آخر، يستهدف مواقع لقواته، وقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها.