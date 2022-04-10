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الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يجري زيارة رسمية للمغرب

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 10.04.2022 13:13
آخر تحديث في 10.04.2022 13:14
العاهل المغربي محمد السادس ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد على مائدة الإفطار AP العاهل المغربي محمد السادس ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد على مائدة الإفطار (AP)

استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالإقامة الملكية بمدينة سلا غربي البلاد.

وقالت وكالة الأنباء المغربية الرسمية: "استقبل العاهل المغربي محمد بن زايد الذي يقوم بزيارة للمغرب، وأقام على شرفه مأدبة إفطار".

وأضافت أنه كان برفقة محمد بن زايد، بنهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، ومنصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وشخصيات أخرى".

وتأتي هذه الزيارة بحسب الوكالة "اعتبارا لعمق روابط الأخوة المتينة والتقدير المتبادل، التي تجمع على الدوام الملك محمد السادس، بأخيه محمد بن زايد".

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