فلسطينيون يقتحمون "قبر يوسف" في نابلس ويحطمون مقتنيات فيه

قام فلسطينيون باقتحام مقام قبر يوسف وتحطيم أشياء فيه، شرقي نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن عشرات الفلسطينيين شاركوا فجر الأحد، في مسيرة انطلقت من وسط مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين شرقي نابلس، تنديدا بالإجراءات الإسرائيلية في مدينة جنين ومخيمها.

والسبت، اقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم جنين ما أدى لاندلاع اشتباكات مسلحة مع شبان فلسطينيين أسفرت عن استشهاد أحمد السعدي وإصابة آخرين، بعد يومين من عملية إطلاق نار نفذها شاب من المخيم، بمدينة تل أبيب وسط إسرائيل قتل فيها 3 إسرائيليين.

وأوضح الشهود أن المسيرة وصلت إلى مقام يوسف، في بلدة بلاطة البلد، وحطم المشاركون الأبواب ودمروا رخام القبر ومقتنياته، وأشعلوا النار في جزء منه.

ولفتوا إلى أن قوة من الشرطة الفلسطينية وصلت للموقع وأخلته.

بدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس: إن "‏حادث انتهاك حرمة قبر يوسف أمر خطير للغاية، وإسرائيل ستحرص على ترميم المكان وإعادته إلى سابق عهده على وجه السرعة، واتخاذ كافة التدابير تجنبًا لتكرار مثل هذا الحادث".

وأضاف في تصريحات أوردها موقع "واللا" العبري (خاص)، "نقلت هذا الصباح رسالة حادة إلى السلطة الفلسطينية، المطلوب منها تكثيف تواجد قواتها في المكان فورًا، واتخاذ الإجراءات بحق الذين يمسون بالاستقرار والأمن والأماكن المقدسة".

ويوجد "قبر يوسف"، في الطرف الشرقي لنابلس الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، ويعتبره اليهود مقامًا مقدسًا منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية عام 1967.

وتقول المعتقدات اليهودية إن عظام النبي يوسف بن يعقوب أحضرت من مصر ودفنت في هذا المكان، لكن عددًا من علماء الآثار نفوا صدق الرواية الإسرائيلية، قائلين إن عمر المقام لا يتجاوز بضعة قرون، وإنه مقام (ضريح) لشيخ مسلم اسمه "يوسف دويكات".