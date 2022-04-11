إصابة مستوطنين اثنين بإطلاق نار قرب نابلس

أصيب مستوطنان، فجر الإثنين، بإطلاق نار بالقرب من قبر يوسف، شرقي نابلس في شمالي الضفة الغربية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن المستوطنين أصيبا بعد محاولتهما الوصول إلى قبر يوسف باستخدام سيارتهما.

وأشارت إلى أن إصابات المستوطنين كانت في الركبة واليد من الدرجة المتوسطة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مطلقي النار فروا من المكان.

ولم يصدر على الفور بيان عن الجيش الإسرائيلي بشأن الحادث.

ويقتحم المستوطنون اليهود مقام يوسف في نابلس لأداء طقوس دينية، لاعتقادهم بأنه قبر النبي يوسف عليه السلام، وأنه حق يهودي.

في حين تنفي الروايات التاريخية والعلمية صحة ذلك، مشيرة إلى أن عمر القبر لا يتعدى 200 عام، وأن القبر يعود لرجل مسلم سكن المنطقة قديما يدعى يوسف دويكات.