الجيش اليمني يتهم الحوثي بارتكاب 72 خرقًا في ثامن يوم للهدنة

اتهم الجيش اليمني جماعة الحوثي بارتكاب 72 خرقا للهدنة الأممية في 6 محافظات، في اليوم الـ 8 للهدنة، التي أعلنت عنها الأمم المتحدة، لمدة شهرين.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة في بيان: "تواصل مليشيا الحوثي الإيرانية خروقاتها للهدنة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة، لليوم الثامن".

وأضاف أن المليشيات ارتكبت 72 خرقا للهدنة في 6 محافظات هي تعز (جنوب غرب) وحجة والحديدة (غرب) ومأرب (وسط) والجوف والضالع (جنوب).

وأوضح البيان: "تنوعت الخروقات بين محاولات تسلل واستهداف مواقع الجيش بالمدفعية، والعيارات المختلفة واستحداث مواقع وخنادق وتحليق المسيرات الاستطلاعية، والدفع بتعزيزات بشرية، خصوصا في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب (وسط)".

وفي 1 أبريل/نيسان الجاري، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ عن موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، مع ترحيب سابق من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والقوات الحكومية والحوثيين الموالين لإيران.