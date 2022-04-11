القوات الإسرائيلية تقتل شاباً فلسطينياً بالقرب بيت لحم

استشهد شاب فلسطيني برصاص القوات الاسرائيلية بالقرب من مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، في أحدث موجة عنف في رمضان، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فجر اليوم الإثنين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه فتح النار على شاب ألقى قنبلة حارقة صوب سيارة إسرائيلية على طريق سريع بالضفة الغربية مساء الأحد.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن الشاب الذي لقي حتفه يدعى محمد علي أحمد غنيم، 21 عاما.

رفع إطلاق النار عدد القتلى الفلسطينيين في الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى ثلاثة، بينهم امرأة غير مسلحة قتلت عند حاجز عسكري بالقرب من بيت لحم.

يتزامن شهر رمضان هذا العام مع أعياد يهودية ومسيحية رئيسية.

وتحولت الاحتجاجات والاشتباكات في القدس في رمضان العام الماضي إلى حرب استمرت أحد عشر يوما بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

فيما كثفت إسرائيل نشاطها العسكري في الضفة بعد أن قتل مهاجمون فلسطينيون 14 إسرائيليا في أربع هجمات دامية داخل إسرائيل في الأسابيع الماضية.

في الوقت نفسه، اتخذت إسرائيل سلسلة خطوات لمحاولة تهدئة الوضع تضمنت منح آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة تصاريح للعمل داخل إسرائيل.

أطلقت القوات الإسرائيلية النار على امرأتين فلسطينيتين، وقتلتهما في وقت سابق الأحد.

وقال الجيش إن إحداهما طعنت شرطيا وأصابته بجروح طفيفة في مدينة الخليل. وأن الأخرى كانت غير مسلحة لكنها تجاهلت الطلقات التحذيرية ودعوات للتوقف عند اقترابها من نقطة تفتيش بالقرب من بيت لحم.

لكن الفلسطينيين ومنظمات حقوقية يقولون إن الجيش الإسرائيلي غالبا ما يستخدم القوة المفرطة، ويصيب ويقتل أشخاصا لم يشاركوا في أعمال عنف.

كذلك اتهمت البعثة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية إسرائيل باستخدام القوة المفرطة غير المقبولة في إطلاق النار على المرأة غير المسلحة.

وغردت على حسابها بموقع تويتر "يجب التحقيق بسرعة في هذه الحادثة، وتقديم الجناة إلى العدالة".

وفي حادث منفصل اليوم الإثنين، قال الجيش إن إسرائيليين وصلا إلى نقطة تفتيش بالقرب من مدينة نابلس بالضفة وهما مصابان بأعيرة نارية.

وذكرت قناة (كان) الإسرائيلية العامة أن الاثنين حاولا زيارة قبر يوسف، الذي اقتحمه فلسطينيون غاضبون في اليوم السابق، وتعرضا لهجوم من مجهولين.

يقع الضريح في ضواحي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، ويتسبب في تأجيج الاضطرابات بشكل متكرر.

يعتقد بعض اليهود أنه المكان الذي دفن فيه النبي يوسف، بينما الثابت عند المسلمين أنه قبر شخص عادي.