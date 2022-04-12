استشهاد فلسطيني بعد محاولته طعن ضابط إسرائيلي في عسقلان

أطلق شرطي إسرائيلي النار على فلسطيني وقتله بعد أن طعنه الأخير في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، حسب ما أعلنت الشرطة الإسرائيلية، في أحدث هجوم في سلسلة من الحوادث الدامية في شهر رمضان.

وقالت الشرطة إن الفلسطيني استل سكينا وطعن الضابط خلال عملية تفتيش أمني بالقرب من موقع بناء في مدينة عسقلان جنوبي البلاد.

أصيب الضابط بجروح طفيفة، وأطلق النار على الرجل فقتله.

نقلت نجمة داوود الحمراء، وهي منظمة الإنقاذ الوطنية، الضابط إلى مستشفى قريب.

لم تحدد الشرطة هوية الفلسطيني، لكنها قالت إنه من مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

رفع إطلاق النار الأخير عدد الشهداء الفلسطينيين في الأيام الماضية إلى خمسة، بينهم امرأة غير مسلحة قتلت عند حاجز عسكري في بيت لحم.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، لحوالي مائة من المحتفلين في ساعة متأخرة من الليل عند إعادة افتتاح حانة إيلكا في تل أبيب، حيث قتل مسلح فلسطيني ثلاثة أشخاص يوم الخميس الماضي بالرصاص "لن ندع عدونا يوقف حياتنا".

وأضاف "سنعود إلى الحياة، وسنقاتل في نفس الوقت."

كثفت إسرائيل نشاطها العسكري في الضفة الغربية بعد أن قتل مهاجمون فلسطينيون 14 إسرائيليا في أربع هجمات داخل البلاد خلال الأسابيع الماضية.

واتخذت الحكومة في الوقت نفسه سلسلة خطوات لمحاولة تهدئة الوضع، كمنح آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة تصاريح عمل داخل إسرائيل.