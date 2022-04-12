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غزة.. فلسطينيات تنظمن وقفة احتجاجية تضامنا مع الأسيرات بالسجون الإسرائيلية

وكالة الأناضول للأنباء
غزة
نشر في 12.04.2022 14:21
آخر تحديث في 12.04.2022 14:28
صورة أرشيفية صورة أرشيفية

شاركت عشرات النساء الفلسطينيات في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، في وقفة تضامنا مع الأسيرات داخل السجون الإسرائيلية.

ونَظّمت الوقفة جمعية واعد للأسرى والمحررين، بالتعاون مع الجناح النسائي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بمدينة خانيونس، جنوبي القطاع.

ورفعت المشاركات في الوقفة، التي تأتي ضمن فعاليات يوم الأسير الفلسطيني الموافق 17 أبريل/ نيسان من كل عام، صورا للأسيرات والأسرى داخل السجون.

ودعت عبير النجّار، إحدى المشاركات في الوقفة، إلى ضرورة "التفاف الكل الفلسطيني، حول قضية الأسيرات".

وقالت النجّار: "هذه الوقفة للتأكيد على حق الأسيرات في الدفاع عن أنفسهن، وحقهن في نيل الحرية والعودة لمنازلهن".

وأضافت أن الأسيرات داخل السجون "يواجهن ألوانا مختلفة من العذاب النفسي والجسدي".

واستكملت قائلة: "هذه الانتهاكات التي تعاني منها الأسيرات، لا يمكن أن يقبل بها إنسان، أو أي قانون".

ويقبع داخل سجون إسرائيل نحو 4500 أسير فلسطيني، بينهم 34 أسيرة، وفق مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى.

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