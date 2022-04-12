قتيل في انفجار في مركز كشفي لحركة أمل الشيعية جنوبي لبنان

قتل شخص وأصيب سبعة آخرون في انفجار مبنى في جنوب لبنان في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وفق ما قال مسؤول لبناني.

وأدى الانفجار الذي وقع في بلدة بنعفول بالقرب ميناء صيدا إلى هدم مبنى من طابقين يستخدم كمقر للبلدية وكمركز كشفي لحركة أمل الشيعية، التي يترأسها رئيس مجلس النواب، نبيه بري.

وأشار المسؤول الأمني إلى أن القتيل هو نجل رئيس البلدية. ولم يتضح على الفور سبب الانفجار الذي تسبب أيضا في أضرار مادية للمباني والسيارات المجاورة.

وقال المسؤول إن الانفجار ربما نتج عن اشتعال وقود ديزل مخزن داخل المبنى. وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالإدلاء بتصريحات رسمية.

وذكرت تقارير أخرى غير مؤكدة أن المبنى يحتوي على مخزن للأسلحة. وفرضت قوات الجيش طوقا حول المبنى خلال قيامهم بالتنقيب بين الأنقاض بحثا عن أدلة ولتقييم الخسائر.

وقال مسؤول أمني لبناني إن خمسة أشخاص أصيبوا، في تصحيح للرقم السابق الذي كان قد أعلنه، وهو سبعة جرحى.

سميرة مصطفى، التي أصيب منزلها القريب ببعض الأضرار، قالت إنها شاهدت دخانا يتصاعد، وسمعت جلبة شديدة قبل الانفجار.

وأضافت "بينما كنت أجلس مع الجيران نناقش الحادث صباح الثلاثاء، ركضت بينما كانت الحجارة تسقط على رأسي".

تشيع مثل هذه الانفجارات في لبنان منذ أواخر العام الماضي، ولا سيما في مناطق جنوب البلاد المدججة بالسلاح.

انفجرت أسلحة مخزنة تابعة لحركة حماس الفلسطينية داخل مبنى في مخيم للاجئين الفلسطينيين في مدينة صور الساحلية بجنوب لبنان، ما أدى إلى إصابة 12 شخصا.

نفت حماس احتفاظها بأسلحة هناك، وقالت إن الانفجار نجم عن خزانات أكسجين مخزنة في المبنى.