العراق.. عملية عسكرية واسعة ضد "داعش" في كركوك

أطلقت القوات العراقية، الأربعاء، عملية عسكرية واسعة ضد خلايا تنظيم "داعش" في محافظة كركوك، شمالي البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع، في بيان، إن العملية أطلق عليها "المطرقة الحديدية"، وستنفذ تحت إشراف قيادة العمليات المشتركة، وبمشاركة قوات من جهاز مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة في الجيش، بإسناد من قيادتي القوة الجوية وطيران الجيش.

وأوضح البيان، أن العملية تشمل "تفتيش وادي الشاي ووادي زغيتون في محافظة كركوك، والمناطق المحاذية لسلسلة جبال حمرين، بهدف تجفيف منابع الإرهاب وملاحقة عناصر داعش الإرهابية وتطهير الأراضي".

ومؤخرا، كثف تنظيم "داعش" هجماته ضد أهداف عسكرية ومدنية في مناطق شمالي وشرقي العراق.

وتطلق القوات العراقية في المقابل، حملات وعمليات عسكرية على فترات متقاربة لملاحقة عناصر التنظيم الإرهابي في أنحاء البلاد.

وكان التنظيم قد سيطر على نحو ثلث مساحة العراق صيف 2014، قبل أن تعلن بغداد استعادة كامل أراضي الدولة في 2017، لكن خلايا نائمة للتنظيم ما زالت تنتشر في مناطق واسعة هي المسؤولة عن الهجمات التي تشهدها البلاد.