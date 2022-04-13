مسيحيو القدس يحتجون على القيود الإسرائيلية المفروضة بكنيسة القيامة

احتجت كنيستان مسيحيتان على قرار السلطات الإسرائيلية، فرض قيود على احتفالات سبت النور، بكنيسة القيامة في البلدة القديمة، بمدينة القدس الشرقية، المقرر يوم السبت القادم 16 إبريل/نيسان الجاري.

وصدرت الاحتجاجات عن بطريركية الروم الأرثوذكس والبطريركية الأرمنية على قرار الشرطة الإسرائيلية اقتصار الاحتفالات على 1000 شخص فقط.

وتُعتبر احتفالات سبت النور من كُبرى وأهم الاحتفالات التي تجري في كنيسة القيامة، ويشارك فيها عادة دبلوماسيون غربيون.

ولم يصدر توضيح من الشرطة الإسرائيلية على الاحتجاجات الكَنَسيّة.

وتقول السلطات الدينية الإسلامية والمسيحية بالقدس، إن إسرائيل لم تعد تحترم الوضع القائم، رغم الإعلانات المتكررة من قبل الحكومة الإسرائيلية باحترامه.

ويُقصد بالوضع القائم ما كان عليه الحال خلال فترة حكم الدولة العثمانية، واستمر خلال الانتداب البريطاني على فلسطين (1917-1948) ثم الحكم الأردني (1948-1967).

وقالت بطريركية الروم الارثوذكس، الثلاثاء، في تصريح مكتوب إن الشرطة الإسرائيلية أعلمتها بإجراءات أحادية الجانب "تزيد من قيود إحياء سبت النور العظيم".

وأضافت: "الشرطة لن تسمح إلا لـ 1000 شخص من دخول كنيسة القيامة في ذلك اليوم العظيم، رغم العادة دخول أضعاف هذا العدد، وكذلك أنها ستسمح لخمسمائة شخص فقط دخول البلدة القديمة والوصول إلى ساحات البطريركية وأسطح كنيسة القيامة المقدسة".

وتابعت البطريركية: "ليس هنالك ما يبرر هذه القيود المجحفة الاضافية، ونؤكد رفضنا الصريح والواضح والكامل لكافة القيود وأننا ضقنا ذرعاً من قيود الشرطة لحرية ممارسة العبادة، وأساليب تعاملها غير المقبول بما يتعلق بالحقوق الطبيعية للمسيحيين في ممارسة الشعائر، والوصول إلى المقدسات في البلدة القديمة في القدس".

وذكر البيان أن بطريركية الروم الارثوذكس قررت أنها لن تتنازل وانها متمسكة، بقوة الله، بحقها بتوفير الخدمات الروحية في جميع الكنائس والساحات، وأن الشعائر الدينية والصلوات ستقام كالمعتاد من قبل البطريركية وكهنتها.

وأضافت: "نُطالب الشرطة الالتزام بالحق الالهي والعُرف والتاريخ، والتوقف عن فرض القيود والعنف الذي وللأسف، أصبح جزءاً مفروضاً علينا قسراً خلال هذه الشعائر المقدسة".

أما بطريركية القدس للأرمن، فقالت الأربعاء، في تصريح مكتوب إن الشرطة أبلغتها أنه لن يُسمح هذا العام إلا بدخول 200 شخص من الأرمن، من بين الـ 1000 الذين سيدخلون كنيسة القيامة، للمشاركة في احتفال النار المقدسة.

وأضافت أنها أبلغت الشرطة "عدم موافقتها على هذا الترتيب غير العادل".

وتابعت: "تُعرب بطريركية القدس للأرمن عن عدم موافقتها واحتجاجها على قيام الشرطة الإسرائيلية بفرض مثل هذه القيود. وتطالب بإقامة احتفال النار المقدسة على غرار السنوات السابقة، دون تحديد عدد الحاضرين المؤمنين".

بدوره، أعرب مكتب الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية في بيان نشره، الأربعاء، على حسابه في تويتر عن قلقه من "القيود" الإسرائيلية الجديدة.

وأضاف: "يجب على السلطات الإسرائيلية ضمان حرية العبادة للمسيحيين من خلال الوصول غير المحدود إلى الأماكن المقدسة".

وفي موضوع آخر، طالب مكتب الاتحاد الأوروبي بوقف أوامر إخلاء ممتلكات "كنَسيّة" في منطقة باب الخليل في القدس، لأنها "عرض تراث المجتمع المسيحي للخطر وتشكل تهديدًا للتعايش السلمي بين جميع الديانات الثلاث في القدس.

وفي ذات السياق، انتقد المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانس القيود الإسرائيلية الخاصة بتقييد الاحتفالات المسيحية.

وقال في تغريدة على تويتر: "ناقشت مع قادة الكنائس المسيحية المجتمعين القيود الجديدة على المواكب والقيود المفروضة على العبادة في عيد الفصح والتطورات الأخرى".

وتابع: "الممارسة الحرة لكل دين واحترام الوضع القائم في الأماكن المقدسة أمر ضروري لتحقيق سلام حقيقي ودائم".