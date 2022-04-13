مصر تحظر الزواج لأقل من 18 عاما وتفرض غرامة وحبس للمخالفين والمحرضين

أعلن مجلس الوزراء المصري، الثلاثاء، الموافقة على مشروع قانون لحظر زواج الأطفال والنص صراحة على أن سن الزواج القانوني هو 18 عاما، إضافة لفرض غرامة وحبس للمخالفين والمحرضين.

وأوضح مجلس الوزراء، في بيان أن مشروع القانون بما يتضمنه من الحظر والغرامة والحبس، للحد من هذه الظاهرة السلبية، وما تحمله من تأثير سلبي على القُضر باعتبارهم غير مؤهلين نفسيا أو ثقافية أو عقليا أو جسديا.

ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور.

وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة بواقعات الزواج العرفي الذى يكون أحد طرفيه طفًلا لم يبلغ 18 سنة وقت الزواج.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه (2700 دولار)، ولا تزيد على 200 ألف جنيه (نحو 11 ألف دولار)، كل من تزوج أو زوَّج ذكرا أو أنثى، لم يبلغ أي منهما 18 سنة، وقت الزواج.

كما تقضي المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذونا أو موثقا أو وصيا على الطفل بالعزل، وإذا كان وليا عليه بسبب الولاية، ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف الإخطار عن واقعات الزواج العرفي الذى يكون أحد طرفيه طفلا.

ومشروع القانون بحظر زواج الأطفال والنص صراحة على سن الزواج، هو الأول من نوعه الذي يخرج في قانون مستقل.

ووجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي قبل أشهر بإعداد الحكومة لمشروع القانون، وينتظر أن يعرض على البرلمان، ولم يسبق للمجلس النيابي ذي الأغلبية المؤيدة للرئيس، أن اعترض على مشاريع قوانين مماثلة.

وفي مارس/آذار 2021، نقلت وسائل إعلام محلية، دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (رسمي)، تشير إلى أن عدد من سبق لهم الزواج في سن 10-17 سنة يتجاوز 117 ألفا، وفقًا لتعداد 2017.