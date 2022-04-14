الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيين بالرصاص شمالي الضفة

قُتل فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي، الخميس، خلال اقتحامه بلدة "كُفر دان" الفلسطينية، قرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب "استشهاد شابين متأثرين بإصابتهما نتيجة العدوان الإسرائيلي على محافظة جنين".

وكانت الوزارة قد ذكرت في بيان سابق، صباح الخميس، أن 6 مواطنين أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي الحي، في محافظة جنين، "بينهم 3 إصابات حرجة جداً".

إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" أن الجيش الإسرائيلي اعتقل الخميس "13 مواطنا من مخيم نور شمس شرق طولكرم (شمال)".

وأشارت إلى اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش خلال تنفيذه عمليات الاعتقال.

من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية للإعلام العربي أوفير جندلمان، في تغريدة على تويتر إن الجيش "يعمل هذا الأسبوع من أجل القبض على فلسطينيين ومعاونيهم وإحباط مخططاتهم لتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين".

وفي وقت مبكر من فجر الخميس، سلّم الجيش الإسرائيلي للجانب الفلسطيني جثمان الفتى قصي فؤاد حمامرة (١٤ عاما) من قرية حوسان غرب بيت لحم.

وقُتل حمامرة بالرصاص، مساء الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت في قرية حوسان غرب بيت لحم، وفق وكالة "وفا".

والأربعاء، قتل الجيش الإسرائيلي، 3 فلسطينيين، وأصاب العشرات بجراح فيما اعتقل آخرين في عمليات طالت غالبية محافظات الضفة الغربية.

وتشهد الضفة الغربية، توترا ملحوظا، منذ أكثر من أسبوع، حيث يشن الجيش الإسرائيلي حملات اعتقالات وتفتيش واسعة، يعقبها اندلاع اشتباكات مع الفلسطينيين.