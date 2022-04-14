الضفة.. إضراب شامل حدادا على أرواح 4 فلسطينيين قتلهم الجيش الإسرائيلي

عمّ الإضراب الشامل، عدة محافظات فلسطينية بالضفة الغربية، الخميس، حِدادا على أرواح 4 فلسطينيين قتلهم الجيش الإسرائيلي الأربعاء والخميس، وجرى تشييع جثامينهم لاحقا، كل في مسقط رأسه.

ففي محافظة جنين (شمال)، شلّ الإضراب الأسواق التجارية، تعبيرا عن "الحداد" على روحي الشابَين شأس كممجي ومصطفى أبو الرب.

وقال الصحفي رائد أبو بكر، من جنين، إن الإضراب عمّ المدينة رغم عدم وجود دعوة رسمية من الفصائل، في حين علّقت المدارس الدوام في بلدتي كفر دان ومَسلية، اللتين ينحدر منهما الشابان.

وقتل الجيش الإسرائيلي الشابين، صباح الخميس، خلال اقتحامه قرية كُفر دان شمال غرب المدينة.

وشارك مئات الفلسطينيين، بعد ظهر الخميس، في تشييع جثماني الشابين، كل في مسقط رأسه، وسط هتافات غاضبة.

وفي مدينة رام الله عمّ الإضراب القطاعين العام والخاص، استجابة لدعوة حركة التحرير الوطني "فتح"، تعبيرا عن "الغضب" إثر مقتل الشاب عمر محمد عليان (20 عاما) في بلدة سلواد، شمال المدينة، الأربعاء برصاص الجيش الإسرائيلي .

وفي بلدة سلواد، شيع المئات من الفلسطينيين جثمان عليان، إلى مقبرة البلدة بعد أداء صلاة الجنازة عليه بساحة إحدى المدارس.

وفي مدينة بيت لحم استجابت أغلب قطاعات المحافظة لدعوة لجنة التنسيق الفصائلي بالإضراب الشامل "حدادا على روح الشهيد قُصي فؤاد حمامرة".

وقُتل حمامرة (17 عاما) بالرصاص، مساء الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت في قرية حوسان غرب بيت لحم، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وشارك المئات من سكان القرية، وعموم محافظة بيت لحم في تشييع جثمان الفتى حمامرة بعد صلاة الظهر، إلى مقبرة القرية.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان، "بأشد العبارات انتهاكات جرائم الاحتلال المتواصلة".

وطالبت الوزارة، المحكمة الجنائية الدولية بـ"الخروج عن صمتها فورا، والبدء بالتحقيق في جرائم الاحتلال".

في غضون ذلك، قال عضو اللجنتين، التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ إن القيادة الفلسطينية "تدرس اتخاذ قرارات استراتيجية فيما يتعلق بالوضع الراهن"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وأضاف في حديث لإذاعة صوت فلسطين (حكومية): "القيادة الفلسطينية تدرس جدّيا اتخاذ قرارات استراتيجية فيما يتعلق بالوضع الراهن، وخلال الساعات والأيام القليلة القادمة سيكون هناك موقف واضح تجاه ما يجري".

وذكر أن القيادة الفلسطينية ستُدعى "للاجتماع بشكل طارئ (لم يحدد موعده) لمناقشة ما يجري الآن على أرض فلسطين".

ومن جهته، قال نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" صبري صيدم لنفس الإذاعة إن اللجنة المركزية للحركة، ستجتمع ظهر الخميس لمناقشة الأوضاع بالضفة.

ومنذ بداية مارس/آذار الماضي، تشهد الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، توترا ملحوظا حيث قتل الجيش الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين واعتقل المئات، وفق معطيات فلسطينية.