تركيا تعزي الفلبين في ضحايا الإعصار ميجي

أعربت تركيا، الخميس، عن تعازيها للفلبين في ضحايا الإعصار "ميجي" الذي ضرب مناطق وسط وجنوب البلاد.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان: "نعرب عن أسفنا الشديد جراء مصرع العديد من الأشخاص واضطرار الآلاف إلى مغادرة منازلهم بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية التي حدثت نتيجة لإعصار ميجي الذي ضرب المناطق الوسطى والجنوبية من الفلبين".

وقدمت تعازيها الحارة لأقرباء الضحايا ولشعب الفلبين الصديق وحكومته، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى.

وتسببت الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن إعصار ميجي الذي ضرب الفلبين الثلاثاء إلى مصرع 42 شخصا، وفقدان العديد غيرهم.