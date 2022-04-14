جماعة الحوثي تهاجم مجلس الأمن لترحيبه بتشكيل مجلس رئاسي

هاجمت جماعة الحوثي اليمنية، مجلس الأمن الدولي، على خلفية ترحيبه بتشكيل مجلس رئاسي في البلاد معتبرة هذا الموقف محاولة لمصادرة الحقوق السيادية للشعب اليمني.

وفي 7 أبريل/نيسان الجاري، أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي، إعلانا رئاسيا ينص على تأسيس مجلس رئاسي فوض بموجبه رشاد العليمي بكامل صلاحياته، لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في البلاد.

وقال عضو وفد جماعة الحوثي التفاوضي عبد الملك العجري عبر تويتر، الخميس: "ليس غريبا أن يرحب مجلس الأمن بالنقل السعودي للسلطة، فهو مستعد للترحيب بأي حاكم تنصبه الرياض لليمن".

وأضاف: "هذا الموقف الذي يحاول مصادرة حقوق الشعب اليمني السيادية وتزييف إرادته وازدراءه لن يقابل من شعبنا إلا بالاحتقار له ولأصحابه".

والأربعاء، رحب مجلس الأمن الدولي في بيان، بتشكيل مجلس رئاسي في اليمن، معربا عن أمله في أن يمثل تشكيل المجلس خطوة مهمة نحو الاستقرار وتسوية سياسية شاملة بقيادة وملكية يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة.

ودعا جماعة الحوثي إلى الانخراط والعمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة (هانس غروندبرغ) في جهوده لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار والتفاوض على حل سياسي شامل.